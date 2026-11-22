Wilfried Gnonto è il favorito per partire titolare contro il Monza. Paolo Vanoli ha spiegato che Njie sta bene e che l’ex Leeds è pronto, rimandando la decisione alla rifinitura di oggi. Per Gnonto sarebbe la seconda presenza dal primo minuto in campionato dopo quella contro il Genoa a Marassi, arrivata anche in quel caso subito dopo la sosta.

Finora l’esterno, lanciato in Nazionale da Roberto Mancini a diciotto anni e mezzo, ha giocato 260 minuti in nove presenze. Vanoli lo ha utilizzato soprattutto a gara in corso per dare vivacità e corsa nelle due fasi e cambiare l’assetto della squadra. Dopo la prova di Marassi ha giocato 27 minuti contro il Como, 15 contro l’Inter, 21 contro l’Atalanta, 27 contro il Sassuolo e 4 contro la Juventus. In precedenza aveva disputato 30 minuti a Venezia, 10 contro il Napoli e, con Grosso in panchina, l’intero secondo tempo contro il Torino al posto di Mastantuono.

A favorire la candidatura di Gnonto è la contusione alla coscia rimediata da Njie in Polonia al debutto con la Svezia. Vanoli può gestire con prudenza l’ex Torino e dare a Gnonto l’occasione di ritagliarsi più spazio. L’ipotesi per Monza prevede Gonçalves al centro della trequarti, con Mastantuono e Gnonto ai lati alle spalle del centravanti. Lo scrive il Corriere dello Sport.