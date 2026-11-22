In arrivo una serie di partite determinanti
VIDEO - Le migliori quote della 12esima giornata, compresa Monza-Fiorentina
Il Corriere Fiorentino analizza il percorso della Fiorentina dalla sfida di domani contro il Monza. Vietato sbagliare:
La questione rischia di sfociare nella retorica, ma la classifica parla per sé: per la Fiorentina è arrivato il momento della concretezza, del coraggio e, più in sintesi, dei punti. Lo ha ribadito Paolo Vanoli e lo sa tutta Firenze: inizia da domani, dalla trasferta di Monza, una serie di partite determinanti per indirizzare in un senso o nell’altro il campionato viola. Al momento infatti la classifica — con 9 punti dopo 11 giornate — fotografa una situazione in continuità con la scorsa stagione, con una squadra ancora alla ricerca di una strada per uscire dalle sabbie mobili. Le prestazioni, senz’altro in crescita tra la prima e la seconda sosta, da sole non bastano più: «Veniamo da un periodo positivo, e anche dentro le sconfitte abbiamo prodotto qualcosa di buono, ma ora è il momento di portare a casa punti», ha spiegato il tecnico.
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