Ivan Juric ritrova domani sera la Fiorentina da avversario in una partita che può pesare sul suo futuro al Monza, reduce da quattro sconfitte consecutive e scivolato in zona retrocessione. Il tecnico croato è stato più volte accostato alla panchina viola, soprattutto nell’estate del 2020, quando era tra i favoriti per il dopo Iachini grazie all’ottimo lavoro al Verona. Rocco Commisso decise a sorpresa di confermare il tecnico marchigiano. Il nome di Juric continuò comunque a circolare a Firenze per la sua capacità di valorizzare i giocatori e costruire squadre aggressive, sulla scia del maestro Gasperini.

Dopo tre stagioni al Torino, Juric ha vissuto una parentesi complicata alla Roma, la delusione al Southampton e l’esperienza all’Atalanta, dove ha faticato a raccogliere l’eredità di Gasperini. Al Monza l’esplosione di Varela in attacco è stata accompagnata da problemi tra i pali e in difesa, che hanno fatto perdere terreno ai brianzoli. Il croato parlerà oggi in conferenza stampa alle 14 e domani seguirà la gara dalla tribuna per la squalifica di un turno rimediata dopo l’espulsione contro l’Atalanta. In panchina ci sarà il suo storico collaboratore Matteo Paro.

Il bilancio di Juric contro la Fiorentina è di quattro vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte in 14 partite. L’ultimo incrocio risale all’ottobre 2024, quando la sua Roma perse 5-1 al Franchi e il tecnico fu esonerato una decina di giorni dopo. C’è invece un solo precedente con Paolo Vanoli, battuto 1-0 nella stessa stagione grazie a un gol di Dybala in Roma-Torino. Domani Vanoli cercherà di dare continuità ai progressi della Fiorentina, mentre Juric si gioca una parte importante del suo futuro sulla panchina del Monza. Lo scrive la Nazione.