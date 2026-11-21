Ho giocato con otto palloni d'oro e spesso mi sono chiesto cosa ci facessi io tra loro
VIDEO - Le migliori quote della 12esima giornata, compresa Monza-Fiorentina
Rino Gattuso, in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Lecce, ha commentato il colpo di tacco di Taylor, paragonandolo a uno dei suoi ex compagni:
Ho giocato con otto palloni d'oro e spesso mi sono chiesto cosa ci facessi io tra loro. Kenneth vede cose che altri non vedono, il 90% dei calciatori avrebbero tirato col piattone e avrebbero preso il difensore davanti, io sinceramente già lo stavo mandando a quel paese. Lui l'ha vista prima di me, io quella giocata non l'ho vista e non mi passa per il cervello. Lui vede cose che altri non vedono, forse Rui Costa poteva fare una giocata del genere.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Vanoli: "Atta c'è ma serve pazienza, Gnonto può giocare. Non dimentichiamo Beto"
Esclusive
"Kvaratskhelia ispiri Mastantuono"... in difesa: cosa c'è dietro le parole di Vanoli
News viola
Pilar Fogliati: "Tifo Roma, ma metà del mio cuore è viola. Sostengo la causa"
Esclusive
Vanoli e Goncalves, quei 5 minuti che cambiano tutto: il messaggio al gruppo
Probabili formazioni
Monza-Fiorentina, probabili formazioni: sì Ranieri, occasione per Gnonto
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti