Khvicha Kvaratskhelia quando parla di Luis Enrique dice sempre che se non facesse un lavoro importante in fase difensiva non giocherebbe nel Psg, questo è l'atteggiamento.

È questo il concetto che Paolo Vanoli ha voluto sottolineare durante la conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Monza. Il riferimento è a Franco Mastantuono e alle critiche di chi lo considera troppo lontano dalla porta, spesso impegnato in compiti difensivi a discapito della propria qualità offensiva.

Le parole a cui il tecnico viola ha fatto riferimento sono quelle pronunciate da Kvaratskhelia dopo la conquista della finale di Champions League con Paris Saint Germain. Nonostante i numeri straordinari, con 10 gol e 6 assist in 15 partite, il georgiano aveva ribadito l'importanza di sacrificarsi per il gruppo: "Siamo un gruppo unito, lavoriamo tanto e abbiamo un grande spirito di squadra. Ci sacrifichiamo l'uno per l'altro. Facciamo bene quello che ci chiede l'allenatore. Io gioco per vincere e so che devo correre e difendere, altrimenti finisco in panchina".

Il messaggio di Vanoli è chiaro: anche i giocatori dotati di maggiore qualità devono partecipare a tutte le fasi di gioco e mettersi a disposizione della squadra. Un principio che trova riscontro anche nei numeri di Mastantuono. Le statistiche di Sofascore evidenziano, infatti, come l'argentino partecipi anche alla fase difensiva, facendosi trovare presente nei contrasti e nel recupero del pallone. I duelli vinti confermano la sua disponibilità a lottare per la squadra, mentre non ha ancora commesso errori difensivi. Numeri che dimostrano come l'argentino non si limiti alla fase offensiva, ma contribuisca anche alla costruzione della manovra.

Eppure ciò non gli impedisce di arrivare comunque in zone più avanzate del campo: i 74 tocchi nell'area avversaria e le 28 conclusioni dall'interno dei sedici metri raccontano di un giocatore capace di incidere anche vicino alla porta. La partecipazione al lavoro difensivo e la qualità offensiva, dunque, non sono necessariamente due aspetti in contrapposizione: la sfida per l'argentino è riuscire a integrarli entrambi nel proprio gioco.