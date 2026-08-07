Profilo

Franco Mastantuono nasce il 14 agosto 2007 ad Azul, una cittadina della provincia di Buenos Aires. Fin dalla giovanissima età dimostra un talento cristallino, tanto da posizionarsi inizialmente tra i primi 10 giovani… tennisti argentini nella sua categoria. Nonostante il padre fosse un allenatore di calcio, e lo abbia quindi cresciuto con il pallone tra i piedi, è solo all'età di 11 anni che il fantasista decide di dedicarsi esclusivamente al calcio.

Mastantuono alla Fiorentina

Dopo i primi passi nella squadra della sua città, il(squadra dove allenava il padre), passa al, per poi trasferirsi due anni dopo nel settore giovanile del, dove si impone rapidamente come uno dei prospetti più interessanti del paese. Le sue qualità impressionano a tal punto il tecnico del, da spingerlo a farlo debuttare il 28 gennaio 2024, a soli 16 anni, 5 mesi e 14 giorni, nella sfida finita 1-1 contro l’. Da quel momento prende il via la sua cavalcata verso la piena titolarità con i: appena undici giorni dopo diventa ilgrazie alla rete segnata incontro l, a 17 anni ilin gara ufficiale e, successivamente, arriva a indossare l'iconicanella sfida contro l'diventando il più giovane di sempre a portarla sulle spalle. Una traiettoria da predestinato che lo porta, nel 2025, a vestire la, dopo aver chiuso la sua parentesi incon(spicca in particolare la sua ultima stagione, chiusa con). Dopo un inizio incoraggiante nella capitale spagnola (11 gare disputate, di cui 7 da titolare), l'agguerrita concorrenza per una maglia da titolare nellene ha frenato leggermente le presenze da titolare, nonostante ciòchiude la sua prima stagione spagnola con(uno in Liga, uno in Copa del Rey e uno in Champions League).La formula dell'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina è quella del prestito secco: alla fine della stagione 2026/27 farà ritorno al Real Madrid.