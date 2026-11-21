Alle 15.00 dal Wind3 Media Center del Viola Park Rocco B. Commisso parla Paolo Vanoli in vista di Monza-Fiorentina
VIDEO - Le migliori quote della 12esima giornata, compresa Monza-Fiorentina
Le dichiarazioni del tecnico dei gigliati in vista del posticipo della 12° giornata di Serie A Monza-Fiorentina.
Ndour da domani si aggregherà al gruppo del tutto. Njie ha preso ina botta ma è rientrato bene ed è recuperato. Gli altri nazionali? Oulai è tornato bene e il suo morale è alto. Fagioli è tornato con un umore diverso ma è carico. Atta è stato un po' in gruppo, è recuperato per lunedì. Pongracic e Parisi continuano a parte
Mastantuono
Mi spiace che mettete in giro le voci che un attaccante deve stare lontano dalla porta o vicino. I giocatori devono fare entrambe le fasi. Il calcio oggi è fatto così. Un giocatore deve essere completo per stare ad altissimi livelli. Di lui ho già detto abbastanza. Sta dimostrando il suo valore e deve continuare così. Ha fatto un passo indietro venendo qui per migliorarsi.
Il Monza
Squadra ben allenata e organizzata. Sono una squadra verticale che gioca uomo su uomo. Dobbiamo quindi velocizzare il nostro gioco. La gara è complicata perché loro hanno numeri ottimi sotto ogni punto di vista. La sfida è complicata, bisogna esser bravi a gestire partite di questo tipo. Hanno anche in squadra il capocannoniere. Abbiamo le qualità per far loro male. Ma le ho viste le loro partite, fanno soffrire gli avversari. Dobbiamo stare attenti. Sosta? La prima è stata un'esperienza nuova, tre settimane di stop sono state complicate. Quella appena terminata è stata normale, se vogliamo fare uno step in più, la gara dopo la sosta è la più importante.
Calendario
Per me in A le gare sono tutte difficili. Veniamo da un buon periodo, anche sulle prestazioni. Bisogna guardarsi in faccia e portare via punti. Dobbiamo avere la nostra idea e la nostra mentalità. La gara è importante.
Atta
La squadra va vista nel collettivo, non nei singoli. Il talento da solo non porta da nessuna parte. Conosciamo Arthur, siamo felicissimi di riaverlo, ma è stato fuori tanto. Serve ridargli minutaggio man mano. Serve pazienza. Da metà campo in su ho tante scelte. Chi gioca mette una maglia importante
Njie
Siamo orgogliosi di quel che sta facendo, significa che lavoriamo bene. Ma ora arriva il difficile, si deve confermare. La continuità per stare ad alti livelli è fondamentale. La società ha investito molto su di lui, sono felice di averlo. Ma dietro ha Gnonto, che è giovane e ci ha aiutato tante volte e può partire dal 1'.
Pellegrino
Parlo sempre coi miei ragazzi. Lui è uno che vuol migliorare e sta facendo bene. Ma non sottovaluterei la crescita di Beto. Entrambi ci possono dare soddisfazione.
Approccio
La squadra è giovane, questo ha lati positivi e negativi. Dobbiamo far loro capire come si leggono i momenti. Ma il gruppo è sano e vuole far bene, con grande pazienza. Anche con la Juve nessuno ha mollato fino alla fine. Poi, certo, a volte non sono semplici da gestire. Ma col lavoro si può migliorare
Mercato
Voglio vincere col Monza, e basta
La difesa
La difesa non è la stessa dell'anno scorso, a parte De Gea, Ranieri e Pongracic. Il calcio italiano subisce un po' di più in generale. Con la Juve abbiamo presentato una squadra coraggiosa. Il giocatore forte se è predisposto deve giocare. Dietro dobbiamo lavorare, non c'è dubbio. Indipendentemente dal filtro della mediana. Ci serve lavorare sulla tattica individuale. A volte però la fase difensiva passa anche nel non perdere palle pericolose.
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