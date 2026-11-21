Ospite ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato il momento della Fiorentina alla vigilia della ripresa del campionato in trasferta contro il Monza, fissata per lunedì sera.

Secondo Bocci, i numeri della Fiorentina impongono un approccio realista e prudente, rinviando ogni bilancio più ambizioso alla seconda parte della stagione, anche in base agli interventi che Fabio Paratici potrà valutare a gennaio:

I conti sulla classifica si fanno da Natale in poi, e dipenderanno anche da come Paratici interverrà sul mercato di gennaio. Oggi certi discorsi lasciano il tempo che trovano: guardando la classifica, la Fiorentina ha vinto solo due partite su undici e all'Europa non si può pensare. Il Monza ha perso le ultime quattro gare e ha un calendario difficile dopo di noi, ma questo deve suonare come un campanello d'allarme: affronterà questa sfida come l'occasione della svolta e l'ho visto vivo e battagliero. La Fiorentina ha mostrato segnali di crescita nelle ultime tre gare e in alcuni primi tempi, come a Milano o col Como, ma bisogna capire se ha corretto il trend: se incassi due gol a partita vai poco lontano.

Un altro aspetto da monitorare al rientro dalla sosta riguarda l'approccio mentale dopo il precedente stop, culminato con la sconfitta a Marassi:

Ci sono analogie con l'altra sosta. Dopo Marassi abbiamo capito che qualche giocatore, soprattutto tra chi era rientrato dalle nazionali, era un po' distratto. Se lunedì scendiamo in campo come a Marassi, sono guai. Vanoli lavorerà su questo, anche se Fagioli stavolta ha solo da riscattarsi dopo un periodo negativo e una nazionale opaca. Chi può rientrare con la testa un po' tra le nuvole sono magari i sudamericani. Oulai, invece, sta crescendo partita dopo partita.

Goncalves

Se giocasse Goncalves servirebbe un equilibrio che Fagioli non garantisce e che Oulai dà di più. Nel 4-2-3-1 con Goncalves dietro Pellegrino sembra inevitabile puntare su una linea mediana solida, altrimenti si rischia di sbilanciarsi. Nella testa di Vanoli l'idea poteva essere la coppia Oulai-Ndour, ma Ndour non è al cento per cento e va ritrovato: al di là del nome, serve predisposizione al lavoro senza palla, cosa che nell'ultimo mese a Fagioli è mancata. Ndour almeno mette fisicità, mentre Goncalves ha un talento altissimo ma deve dare di più anche nei duelli e nella fase in cui gli avversari ti aggrediscono.

Difesa e fase di non possesso

Ci sono stati errori individuali e qualche posizionamento errato, ma i gol arrivano da tutte le parti perché i terzini spingono e il centrocampo non fa filtro. Per un difensore l'uno contro uno diventa un'incognita continua. Serve difendere di squadra: anche Gasperini, pur essendo un maestro dell'attacco, schiera una mediana con muscoli e peso per dare garanzie senza palla. Ha detto bene Vanoli: non è un problema giocare con tanti giocatori offensivi, ma devono pedalare quando la palla ce l'hanno gli altri.

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Il cuore dell'analisi di Bocci riguarda la struttura della mediana e il rapporto con la trequarti, in particolare se Paolo Vanoli dovesse confermare ilconalle spalle diBocci ha infine collegato il numero elevato di reti subite dalla Fiorentina alla mancanza di protezione da parte del centrocampo e alla disponibilità dei giocatori offensivi: