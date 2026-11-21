Il commento di Benedetto Ferrara sul momento della Fiorentina: dalle situazioni di Atta, Fagioli e Oulai fino alla questione terzino sinistro
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Benedetto Ferrara interviene in un passaggio delicato della stagione per la Fiorentina, alla vigilia della trasferta sul campo del Monza dopo la pausa per le nazionali.
Ferrara sottolinea le insidie della gara e invita a guardare avanti con fiducia misurata:
Monza è una partita difficile, non bisogna mai prendere sotto gamba nessuno: loro cercano punti disperatamente. Sono due difese ballerine che si confrontano, speriamo che quella della Fiorentina sia più solida di quella dell'avversario. Il cambio tecnico ha un po' confuso una squadra che già all'inizio faticava e perdeva, e Vanoli sta cercando di dare identità. Io resto ottimista: fin da piccolo penso che ogni situazione sia ribaltabile. Non faccio grandi sogni, ma se fai un filotto di partite come fece Palladino il primo anno, tutto cambia.
Difesa e mercato di gennaioSul fronte delle strategie invernali, Ferrara invita a non sacrificare i giocatori acquistati in estate:
Manca un po' di equilibrio e manca un mediano di rottura. Sulla sinistra hai Valdepenas, che è giovane, e Joao Mario adattato non fa malissimo: se Parisi rientra a gennaio non vedo perché investire lì, semmai cerchi un centrale difensivo con esperienza per guidare il reparto e un mediano. De Gea me lo terrei fino alla fine della stagione, non sei sicuro che cambiando aumenti le certezze, anche se ha fatto degli errori come ne hanno fatti tutti in un problema strutturale.
Ferrara chiude soffermandosi sul valore del gruppo e sui singoli, dal recupero di Atta alla gestione di Oulai, Mastantuono e Nicolò Fagioli:
I giovani vanno cresciuti e ho fiducia in Vanoli perché sa lavorare con loro e creare spogliatoio. Oulai deve giocare per trovare fiducia dopo il gol in nazionale, e spero che la Fiorentina riesca a tenere Mastantuono un altro anno, ma serve un minimo d'ambizione anche per lui. Per Dodo andrà trovata una squadra visto che va verso la scadenza, mentre non ha senso cedere chi è stato preso quest'estate. Il rientro di Atta è molto interessante e può riportare un centrocampo a tre, mentre Fagioli resta un caso soprattutto psicologico: la società aveva anche valutato di metterlo sul mercato senza che si concretizzasse nulla, mi auguro che ritrovi la testa per dare il suo contributo.
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