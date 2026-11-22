A Monza la Fiorentina va verso una difesa a quattro davanti a De Gea, con Jimenez a destra e Joao Mario a sinistra. Al centro Dragusin dovrebbe fare coppia con Ranieri, ormai recuperato e favorito su Viery, le cui ultime prestazioni hanno convinto solo in parte.

Pongracic e Parisi proseguiranno il lavoro differenziato. La tenuta della difesa dipenderà anche dalla capacità dei due mediani di garantire copertura quando i terzini salgono.

Il Monza è pronto a verticalizzare appena recupera palla e può approfittare degli spazi lasciati sulle fasce. Per questo l’ultima verifica sulle condizioni di Ndour sarà la più importante per le scelte di Vanoli. Lo scrive la Nazione.