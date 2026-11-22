Ndour recuperato, Atta andrà in panchina
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Ndour, Atta, Njie ma non solo. Il Corriere Fiorentino ha fatto il punto sugli infortunati in casa Fiorentina:
Oggi la Fiorentina, dopo l’allenamento di rifinitura, partirà per Monza, e sarà una vigilia piena di risposte per quanto riguarda le condizioni di alcuni singoli. Ndour è rientrato in gruppo dopo aver lavorato a parte per un problema alla caviglia accusato con l’Under 21, mentre Njie, dopo una botta presa con la Svezia, è recuperato, ma solo la giornata odierna svelerà se per una maglia dal primo minuto o a gara in corso. Buone notizie sul fronte Atta: il giocatore è pronto per rientrare tra i convocati ma «essendo stato fuori a lungo il recupero di ritmo partita e minutaggio avverrà gradualmente«. Per quanto differenti siano le ambizioni e le linee con cui Monza e Fiorentina hanno costruito le rispettive rose, il presente dipinge l’incrocio di domani come un vero scontro diretto: la squadra di Juric ha del resto solo due punti in meno dei viola e le due formazioni vantano lo stesso numero di gol segnati (17) e subiti (25).
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