Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa quarantacinquesima puntata la nostra redazione ha contattato Aurelio Virgili, figlio di Giuseppe.

Giuseppe Virgili (Udine, 24.07.1935-Firenze, 10.06.2016), Attaccante, alla Fiorentina dal 1954/55 al 1957/58 con 115 presenze (101 con 56 reti in Serie A, 4 con 1 rete in Coppa Campioni, 5 con 2 reti in Coppa Grasshoppers e 5 con 4 reti in Coppa Italia). Ha vinto uno scudetto nel 1956 e la Coppa Grasshoppers nel 1957. Presenze in Nazionale: 7 con 2 reti. Esordio a Zurigo in Coppa Grasshoppers il 25.08.1954: Grasshopper-Fiorentina 4-1.

Un commento sulla situazione attuale della Fiorentina?

Il ricordo più bello?

L’augurio per il centenario?

“Non ero fra quelli che dopo la campagna acquisti parlavano di Champions. Avevo l’impressione di una squadra costruita con dei nomi, ma fatta un po’ senza la logica di squadra, perché io sostengo che una squadra la deve fare il direttore sportivo ma d’accordo con l’allenatore perché è lui che poi li mette in campo. Poi grosse perplessità venivano dalla difesa, dove già negli anni scorsi avevamo sofferto tantissimo. Sto vedendo questo brasiliano, ma c’era bisogno di spendere tutti quei soldi per Viery? Giocatori simili si trovano anche in Serie B e Serie C. Con la Juve comunque abbiamo visto uno spirito migliore, finalmente abbiamo vissuto la partita con la speranza di vincerla fino al termine”.“Ho avuto la fortuna di frequentare i giocatori del primo scudetto e ogni volta che ero con loro per me era un momento di gioia perché sembravano vecchi liceali che si ritrovavano a cena, per cui avrei tantissimi aneddoti. Uno su tutti, per la gioia con cui lo raccontava mio padre, era il gol in rovesciata alla Juve quando la Fiorentina vinse e per l’entusiasmo la balaustra della maratona venne giù. Caddero di sotto tante persone, per fortuna nessuna si fece male gravemente. La sera dopo la partita mio padre andò all’ospedale a trovare chi si era fatto male, per chiedergli scusa, ma loro gli dissero che non importava, contava solo avere battuto la Juve!”.“Per questa stagione, visto l’inizio, l’augurio semplice è di iniziare un percorso per gioire, un po’ come è stato nella partita con la Juve anche se con qualche rimpianto, rivedere insomma una squadra che merita la passione dei tifosi, encomiabili sempre nonostante i risultati. Ci vuole una svolta nei risultati e nel gioco, perché storicamente la Fiorentina è tra le prime cinque o sei in Italia e merita di stare in quelle posizioni. Soprattutto ora che ci sono le disponibilità economiche, con la competenza devono arrivare anche i risultati”.

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