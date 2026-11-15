In Turchia insistono. Secondo quanto riportato dal quotidiano Fanatik, il Galatasaray sarebbe seriamente interessato al Christ Inao Oulai, già seguito da tempo e considerato un obiettivo per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. La dirigenza giallorossa starebbe valutando la possibilità di riportare in Turchia il giocatore, ex Trabzonspor, attraverso un’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Dal suo arrivo a Firenze, Oulai non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nelle rotazioni viola. Il centrocampista ha avuto finora poche occasioni per mettersi in mostra, partendo dal primo minuto soltanto in 5 partite. Inoltre, il suo minutaggio limitato potrebbe rappresentare un altro elemento da considerare in vista del mercato invernale. Resta comunque da capire quali siano le reali intenzioni della Fiorentina, che ha investito sul giovane ivoriano guardando anche alle sue prospettive di crescita.

Al momento, è importante sottolineare che alla nostra redazione non risultano trattative attive tra Fiorentina e Galatasaray per il trasferimento del giocatore. Nelle prossime settimane seguiremo l'evolversi della questione.