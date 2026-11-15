La Fiorentina potrebbe agire anche in difesa sul mercato, ma solo se ci saranno delle uscite a partire da Marin Pongracic.
Focus VN - Chi è Tiago Gabriel e perché piace alla Fiorentina
Il prossimo mercato di gennaio potrebbe interessare anche la zona difensiva della Fiorentina, ma solo a una condizione: deve prima uscire un giocatore. Solo in quel caso Paratici andrebbe a cercare un calciatore di piede destro.
Resta vivo Tiago GabrielAl momento, spiega il Corriere dello Sport, l'unico indiziato a lasciare potrebbe essere Pongracic. Al momento, però, per il croato non ci sono offerte e fra gli elementi più interessanti c'è sempre quel Tiago Gabriel di cui si parla da tempo. Il Lecce chiede però 30 milioni e in estate ci aveva provato anche il Milan. Su di lui c'è pure la Premier League con Everton e Crystal Palace: se dovesse liberarsi un posto sarebbe tutt'altro che semplice portarlo in viola.
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