"Dovrebbe essere una star". Queste le parole pronunciate da Roberto Mancini nell'intervista concessa a Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport, indicando Nicolò Zaniolo come uno dei giocatori che più avrebbero potuto dare in rapporto alle proprie qualità. Del resto, fu proprio Mancini a convocarlo in Nazionale nel 2018, quando il classe 1999 non aveva ancora esordito in Serie A. Di seguito il suo intervento completo:

"Chi è il calciatore incompiuto, quello sulla cui riuscita avrei scommesso ma che ha deluso? Non vado troppo indietro, io penso che Zaniolo abbia un potenziale importante. Quando l'ho chiamato in Nazionale, al primo allenamento sembrava un bambino che giocava con i grandi, al terzo un grande che giocava con i grandi. Oggi, per le qualità fisiche e tecniche che possiede, dovrebbe essere una star del calcio italiano. Dopo l'ultimo episodio considero esaurita la sua esperienza con la Nazionale? No, io chiamo chi nel periodo delle convocazioni sta giocando bene, chi può dare qualcosa alla squadra e poi con me Nico si è sempre comportato correttamente, al di là dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornare".

Parole che, alla vigilia di Fiorentina-Udinese, offrono lo spunto per una riflessione più ampia sulla carriera di un giocatore che, a 27 anni, non ha ancora raggiunto il livello che in molti gli pronosticavano. E che forse non raggiungerà mai.

Da Tirana alla Turchia: l'inizio del Grand Tour

Sarebbe ingeneroso analizzare la parabola di Zaniolo senza considerare i, rimediati proprio nel momento in cui il suo talento stava esplodendo. Eppure, anche dopo quei due stop, il fantasista era riuscito a tornare protagonista, firmando il gol che nel maggio 2022 consegnò alla Roma la Conference League.

Quella notte di Tirana avrebbe potuto rappresentare un nuovo punto di partenza. Pochi mesi più tardi, invece, il rapporto con la società giallorossa si era ormai deteriorato irrimediabilmente e Zaniolo ripartiva dal Galatasaray. In Turchia l'impatto fu tutt'altro che negativo: cinque gol in undici presenze complessive e un campionato vinto. Anziché consolidare quanto costruito a Istanbul, però, nell'estate del 2023 il giocatore si trasferì all'Aston Villa.

In Premier League trovò un contesto altamente competitivo e un allenatore del calibro di Unai Emery, senza tuttavia riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Chiuse l'esperienza inglese con 39 presenze e appena tre gol, mentre un infortunio al piede gli precluse anche la partecipazione all'Europeo del 2024.

Atalanta e Fiorentina, due occasioni mancate in sei mesi

Il ritorno in Italia, a Bergamo, alla corte di, sembrava sulla carta l'occasione ideale per rilanciarsi. L'intensità richiesta dal tecnico e la verticalità del gioco dell'Atalanta ben si sposavano con le caratteristiche di Zaniolo. Qualche lampo, come i gol contro Roma (con tanto di esultanza polemica) e Cagliari, ma poco altro: 23 presenze complessive, tre reti e un ruolo prevalentemente da comprimario.

A febbraio 2025, l'ennesimo cambio di maglia. Questa volta la Fiorentina, società nella quale Zaniolo aveva già militato a livello giovanile. L'entusiasmo iniziale lasciò presto spazio alla delusione. Il bilancio dei suoi mesi a Firenze parla di 13 presenze, zero gol e zero assist, a cui si aggiungono le vicende extracalcistiche, come il controverso episodio che lo ha visto coinvolto durante la finale scudetto Primavera contro la Roma.

Proprio l'esperienza viola aiuta a individuare uno dei problemi che hanno accompagnato la sua carriera negli ultimi anni: la difficoltà nel trovare una collocazione tattica precisa. Esterno destro, trequartista, seconda punta e, all'occorrenza, centravanti. Una duttilità che avrebbe dovuto rappresentare un valore aggiunto, ma che spesso si è tradotta nell'assenza di un ruolo di riferimento. A Firenze, peraltro, Zaniolo arrivò nel momento in cui la squadra stava attraversando una fase di involuzione. Un contesto poco favorevole, nel quale nemmeno lui riuscì a fare la differenza.

Il filo conduttore delle esperienze successive alla Roma è proprio questo: tanti cambiamenti e poca continuità. Allenatori, campionati, sistemi di gioco e aspettative differenti, senza mai riuscire a costruire qualcosa di duraturo. Al di là delle circostanze, però, ci sono anche delle responsabilità individuali. A Zaniolo è spesso mancata la capacità di andare oltre il singolo acuto, dando continuità a quelle giocate che, ancora oggi, ricordano quanto talento abbia a disposizione.

Adesso Udine

L'approdo all'Udinese nell'estate del 2025 ha segnato un'inversione di tendenza. Per la prima volta dopo diversi anni, Zaniolo ha trovato una squadra disposta ad affidargli responsabilità importanti e a valorizzarlo con continuità. Nella passata stagione ha collezionato, convincendo la società friulana a riscattarlo dal Galatasaray e a sottoscrivere, non senza qualche turbolenza estiva, un nuovo contratto fino al 2029.

In quella attuale, nonostante qualche problema fisico, ha segnato due reti in sette presenze, andando a bersaglio nelle recenti sfide contro Roma e Bologna. Numeri ancora lontani da quelli di un top player, ma che raccontano una ritrovata centralità. A Udine Zaniolo non è più soltanto una scommessa di mercato o un'alternativa dalla panchina, bensì uno dei principali riferimenti offensivi della squadra, prima con Runjaic e adesso con Zanetti.

Ed è forse proprio questo ciò di cui aveva bisogno: meno ripartenze e più continuità. Non necessariamente un'altra grande occasione in una squadra di alto livello, ma la possibilità, e soprattutto la capacità, di imporsi stabilmente in quella attuale.

A 27 anni c'è ancora tempo per diventare il giocatore che Mancini aveva intravisto in quel ragazzo convocato in Nazionale nel 2018. Ma dopo anni trascorsi a parlare di quanto potrebbe essere forte Zaniolo, è arrivato il momento di capire quanto possa esserlo davvero.