Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, si sono divertiti presso Radio Deejay a pronosticare tutte le partite della 13° giornata di Serie A.

In Udinese-Fiorentina, come in altre occasioni, i due si sono trovati in disaccordo sul risultato. Caressa vede la Fiorentina sfavorita nella sfida contro i friulani e ha motivato così il suo pronostico: "Attualmente Udinese e Fiorentina sono le peggiori squadre della Serie A. La Fiorentina non può perdere ancora… E infatti dico che vincerà l'Udinese". Zazzaroni, invece, si aspetta una reazione da parte della formazione di Vanoli e pronostica un risultato utile per i viola.

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