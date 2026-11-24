Il patron dei lariani Mirwan Suwarso prima della sfida contro l'AEK ha parlato anche di mercato
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Prima del calcio d'inizio di Como-Aek Atene, il presidente dei lariani Mirwan Suwarso ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche di mercato ed in particolare di Moise Kean:
Ci stiamo godendo l'esperienza in Champions League, così come ci godiamo il quarto posto in campionato, anche se è ancora troppo presto. Se ci rafforzeremo a gennaio? No, non faremo niente, neppure in prestito. Ho letto che prenderemo qualcuno per sostituire Moise Kean, ma vi assicuro che saremo fermi nel mercato di gennaio, abbiamo finito i soldi.
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