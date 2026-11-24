Como-Aek Atene,e segui la diretta della sfida di Champions League con noi
VIDEO - Montella ricorda: "Al Milan arrivò Kalinic, ma si parlava di Ronaldo"
Il Como vuole ripetersi in Europa, dopo gli straordinari successi casalinghi, e nella trasferta di Lens. Fabregas non vuole cali di concentrazione, anche se deve vedersela con qualche infortunio. Davanti c'è l'AEK Atene di tanti ex Serie A, tra cui Jovic. Segui il live:
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