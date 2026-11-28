Sabato da dimenticare per lo Schalke 04 di Gosens e Dzeko, umiliato dal Paderborn con un pesantissimo 8-1.
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Momento davvero complicato per lo Schalke 04 degli ex Fiorentina Edin Dzeko e Robin Gosens, nettamente travolto oggi dal Padeborn per 8-1 nell'11esima giornata di Bundesliga.
I padroni di casa sbloccano l'incontro al 21' grazie alla rete di Horst, mentre nel finale del primo tempo è Stefano Marino a mettere una seria ipoteca sulla vittoria, andando a segno al 39' e al quarto minuto di recupero.
Il copione non cambia nella ripresa, con lo Schalke incapace di contenere gli attacchi avversari. Al 55' Tigges firma il poker, seguito appena due minuti più tardi da Marino, che completa la sua tripletta personale. Inutile la rete di Aouchiche al 59', unico squillo degli ospiti. A rendere ancora più pesante il passivo ci pensano i tre subentrati Zeitler (73'), Vidović (85') e Götze (90'+5'), che fissano il risultato sul definitivo 8-1, certificando il momento di profonda crisi dello Schalke, attualmente penultimo in classifica con appena 7 punti.
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