Rimangono a Firenze Parisi, Pongracic e Viery. Prima convocazione per Turnone. La lista completa di Paolo Vanoli
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In vista del delicato scontro salvezza in programma in Friuli contro l'Udinese, la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati scelti da mister Paolo Vanoli. La vera novità nella lista viola è rappresentata dalla prima chiamata in prima squadra per Niccolò Turnone: difensore centrale e capitano della Primavera gigliata, il classe 2007 vestirà la maglia numero 77. Per il giovane talento della cantera viola si tratta di un premio meritato, che arriva a coronamento di un avvio di stagione da protagonista in cui ha trascinato i suoi compagni anche sul palcoscenico europeo della Youth League, dove è andato a segno nella gara d'andata contro la Dinamo Tbilisi.
La Fiorentina dovrà fare a meno dei tre difensori: Viery, Pongracic e Parisi
I 22 convocati della Fiorentina
ATTA Arthur Eric Kolawolé
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
MAZZEO Brando
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
RANIERI Luca
TURNONE Niccolò
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor
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