In vista del delicato scontro salvezza in programma in Friuli contro l'Udinese, la Fiorentina ha reso nota la lista dei convocati scelti da mister Paolo Vanoli. La vera novità nella lista viola è rappresentata dalla prima chiamata in prima squadra per Niccolò Turnone: difensore centrale e capitano della Primavera gigliata, il classe 2007 vestirà la maglia numero 77. Per il giovane talento della cantera viola si tratta di un premio meritato, che arriva a coronamento di un avvio di stagione da protagonista in cui ha trascinato i suoi compagni anche sul palcoscenico europeo della Youth League, dove è andato a segno nella gara d'andata contro la Dinamo Tbilisi.

La Fiorentina dovrà fare a meno dei tre difensori: Viery, Pongracic e Parisi

I 22 convocati della Fiorentina

ATTA Arthur Eric Kolawolé

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

MAZZEO Brando

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

RANIERI Luca

TURNONE Niccolò

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor