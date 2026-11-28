Riconfermando la consueta trasparenza nel suo botta e risposta settimanale sui social con i propri seguaci, il leader di Italia Viva e noto tifoso viola Matteo Renzi è tornato a parlare dello sconfortante momento della Fiorentina. A chi gli domandava provocatoriamente se un giorno considererebbe la possibilità di diventare presidente del club gigliato, l'ex premier ha risposto spegnendo sul nascere ogni suggestione, spostando subito il focus sull'amara realtà del campo:

"Io presidente della Fiorentina? No, non diventerò mai presidente della Fiorentina. Mi basterebbe che prima o poi la Fiorentina tornasse in Europa o, quanto meno, si salvasse, visto come è iniziato l'anno".

Dal sogno europeo alla dura realtà

Le parole di oggi segnano un evidente cambio di tono, e di consapevolezza, rispetto alle battute rilasciate soltanto la settimana scorsa sempre via social. Soltanto sette giorni fa, infatti, Renzi si definiva un "inguaribile romantico", rinnovando piena fiducia nei confronti di mister Vanoli, del dirigente Paratici e delle giocate di Mastantuono, ironizzando persino sulla corsa all'Europa (messa a confronto con l'approdo della Boschi a Palazzo Chigi) ma dichiarandosi convinto che ci si sarebbe divertiti una volta centrata la qualificazione. Il pesante ko di Monza e l'attuale classifica hanno però spinto il politico fiorentino a ridimensionare bruscamente le speranze, fotografando un presente fatto esclusivamente di lotta nei bassifondi: "Tutte le volte bisogna soffrire fino alla fine".