Tra battute e altro, Matteo Renzi parla anche di Fiorentina sui suoi social
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
Il leader di Italia Viva e grande tifoso viola, Matteo Renzi, tramite un Q/A sui proprio canali social ha parlato anche di Fiorentina, rispondendo ad un follower che gli chiedeva espressamente di comprare la Lazio. Queste le sue parole:
Ragazzi, non scherziamo. Uno, sono per la Fiorentina, due, non c'ho i soldi e tre, fare un affare con Lotito è praticamente impossibile. Se si sveglia, perché di solito dorme, è pericolosissimo.
Sulla Fiorentina
Speravo meglio, ma diamo fiducia a Paratici e Vanoli. Io mi aspetto sempre che Mastantuono ci faccia sognare, perché l'ha già fatto qualche volta. Io sono un inguaribile romantico, ci sorprenderà. Lo spero sempre. Prima la Fiorentina in Europa o la Boschi a Palazzo Chigi? Visto come si è messa la stagione, penso che arrivi prima Elena. Poi, però, quando arriveremo in Europa ci divertiremo.
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