Il procuratore di Edoardo Bove, Diego Tavano, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del suo assistito su come sta vivendo questi giorni con l'uscita del documentario, sul momento che sta passando in Inghilterra e il possibile ritorno in Italia, se ovviamente dovesse cambiare il regolamento. Queste le sue parole:

Spero sia una parentesi il Watford. Con tutto il rispetto per la società dei Pozzo, che ringrazieremo per tutta la vita per la possibilità che hanno dato ad Edoardo. All'inizio ha fatto un po' di fatica a ritrovare il ritmo partita, ma poi si è adattato. C'è grande intensità, non c'è molta differenza con la Premier League, che è il nostro obiettivo.

Sul possibile ritorno in Italia

Se il regolamento dovesse cambiare, siamo pronti ad un fantastico ritorno. Che sia a Firenze o a Roma, sicuramente sarebbe in una di queste due società. Non altrove.