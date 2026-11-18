Semplici : "La Fiorentina di Calciatori Giovani Speranze, il legame con la Nazionale e la signorilità della famiglia Della Valle."
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Leonardo Semplici è intervenuto in una lunga intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha parlato della sua esperienza alle giovanili della Fiorentina ripartendo dall'esperienza del programma tv Calciatori - Giovani Speranze:
All'inizio non fu semplice, sia per me sia per i ragazzi. Il fatto di essere sempre microfonato, durante gli allenamenti e nel pre-gara, mi ha aiutato a crescere e a prestare ancora più attenzione a quello che dicevo. Era importante anche sotto il profilo educativo. Alcuni ragazzi erano diventati veri e propri personaggi e qualcuno aveva anche comportamenti un po' sopra le righe. In certe circostanze, però, riuscivamo a capire il momento e a intervenire grazie anche all'aiuto della società. Quando serviva essere più incisivi, arrivavo persino a far uscire le telecamere. Anche questa esperienza mi ha insegnato molto nella gestione del gruppo. I miei ragazzi in azzurro? Incontrare Bernardeschi e Mancini in Nazionale mi ha riempito d'orgoglio. Ma penso anche a giocatori come Lazzari, Petagna, Meret e Vicario: mi auguro di averli aiutati, almeno in parte, nel loro percorso di crescita
Gli anni a Firenze
Sembrava dovessi diventare allenatore di una squadra satellite della Fiorentina e nel frattempo rifiutai delle proposte. Poi le cose sono andate diversamente e non se n'è fatto nulla ma la famiglia Della Valle fece una cosa che non dimentico: decise di lasciarmi sotto contratto, continuando a pagarmi anche mentre ero a casa, in attesa che trovassi una nuova squadra. Si comportarono da veri signori
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