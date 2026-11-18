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Il prossimo ciclo di partite rappresenterà un passaggio importante anche per il futuro di Paolo Vanoli. Il tecnico, chiamato a risollevare una squadra in difficoltà, avrà l'occasione di consolidare il proprio lavoro e guadagnare fiducia in vista di una possibile riconferma. L'obiettivo è trovare continuità nei risultati, senza rinunciare a un gioco convincente, per chiudere il 2026 con segnali di crescita.

Tra gli appuntamenti più attesi c'è anche la Coppa Italia. Mercoledì 16 dicembre la Fiorentina sarà impegnata al Maradona contro il Napoli, negli ottavi di finale in gara secca. Una sfida complicata, ma che può rappresentare una grande opportunità per i viola: in caso di qualificazione, ai quarti troverebbero la vincente tra Udinese e Atalanta.

La competizione rappresenta anche la strada più concreta per mantenere viva una speranza europea in una stagione fin qui deludente. Vincere la Coppa Italia garantirebbe infatti l'accesso all'Europa League, trasformando il percorso nella competizione nazionale in un obiettivo fondamentale per il finale di stagione. Lo riporta La Repubblica.