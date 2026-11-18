"Vanoli ci sta trasmettendo una mentalità vincente, ma nessun traguardo fissato"
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Pedro Goncalves, attaccante della Fiorentina, è stato intervistato al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sul suo arrivo a Firenze:
Dopo sei anni in biancoverde con 239 presenze e 97 reti, la Fiorentina: visto e preso l’ultimo giorno di mercato.
«Avevo altri tre anni di contratto, avevo altre opportunità perché mi avevano prospettato che avrei potuto lasciare Lisbona, ma quando si è presentata una squadra storica e prestigiosa come la Fiorentina non ho avuto mezzo dubbio. Voglio andare a Firenze, ho detto al mio procuratore».
Prestito a 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5 che diventa obbligo condizionato: la formula del trasferimento può essere un problema.
«Assolutamente no. La squadra è forte e il Viola Park è fantastico per fare il calciatore. Penso solo a ripagare la fiducia del club, dell’allenatore e dei tifosi. Lo voglio con tutto me stesso e darò il massimo, poi ad aprile-maggio vedremo».
L’inizio di stagione è stato difficile per lei.
«Dopo sei anni nello stesso club tutti i giorni con le stesse abitudini, mi ci è voluto un po’ per inserirmi in gruppo e nell’ambiente. Ma ora mi sento benissimo».
E molto difficile per la Fiorentina.
«Ci sono tanti calciatori nuovi e giovani, la squadra aveva a sua volta bisogno di tempo per acquisire l’identità giusta e le certezze nel gioco. Adesso ce le abbiamo e possiamo andare lontano».
Quanto lontano?
«Vanoli ci sta trasmettendo una mentalità vincente, ma nessun traguardo fissato. La strada è lunga, pensiamo a partita dopo partita col pensiero di poter vincere ogni volta».
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