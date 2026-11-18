"Vanoli? Lo ringrazio. Un esempio sì, ma naturalmente, niente di artefatto. Col lavoro e l’impegno negli allenamenti quotidiani"
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Pedro Goncalves ha parlato anche del suo ruolo in campo, del rapporto con Vanoli ma non solo. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:
Dalla metà campo in avanti ha ricoperto tutti i ruoli, ma proprio tutti. Una volta per tutte: qual è il suo preferito?
«Io sono un 8, oppure un 10, dipende dal contesto tattico, ma sempre o mezzala o trequartista, e soprattutto sempre in mezzo al campo. Amorim allo Sporting allargava i trequartisti sulla fascia e lì mi metteva, però poi mi accentravo per cercare l’assist o il gol, eppure da lì è venuto fuori erroneamente che io fossi un esterno. Ma a me piace stare al centro: tanto che un giorno, forse, farò il regista».
Il 4-2-3-1 attuale della Fiorentina è il sistema di gioco ideale per esaltare le sue doti tecniche?
«Si parla troppo di numeri, di moduli. Gli allenatori danno le indicazioni, organizzano e insegnano, poi sono le qualità dei calciatori a fare la differenza».
Vanoli la considera un esempio da seguire per i giovani.
«Lo ringrazio. Un esempio sì, ma naturalmente, niente di artefatto. Col lavoro e l’impegno negli allenamenti quotidiani».
Il Sassuolo è stato un punto di svolta per lei?
«Sì, lo spero. È sempre questione di spazi, dove trovarli e come sfruttarli. A Reggio Emilia ci sono riuscito. L’importante è farsi trovare sempre pronto mentalmente quando vieni chiamato in causa, che sia un minuto o novanta».
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