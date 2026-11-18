Qualcuno, sommessamente, lo stava dicendo da mesi. Forse da anni. Ricordo quintali d'inchiostro spesi su queste colonne e/o ore e ore di trasmissioni in radio passate a spiegare come mai il (non) modello portato avanti dalla Fiorentina per tante (troppe) stagioni non fosse sostenibile. Del resto, non ci voleva un genio della finanza per accorgersene. Bastava dare un occhio ai numeri ma, soprattutto, alla continua e costante improvvisazione. Non c'era un orizzonte, non c'era un'idea a lungo termine, non c'era programmazione. Semplicemente, soprattutto tra il 2024/2025 e il 2025/2026, si è provato a costruire una rosa che entrasse almeno in Europa League senza pensare a cosa sarebbe successo in caso di “fallimento”. E infatti...

La strada sbagliata

E così ecco i tanti arrivi in prestito nell'anno di Palladino (), l'ingaggio di, l'arrivo di. Giocatori che hanno sicuramente alzato il livello della rosa e non a caso, quel campionato, si chiuse comunque col record di punti dell'era Commisso. Il risultato però fu lo stesso degli anni precedenti (Conference League), mentre(anche a causa dei lavori al Franchi, ma non solo) e. Una tempesta perfetta che ha definitivamente allagato il Viola Park l'anno scorso:. Il tutto, dopo aver. A proposito. Quella sì (l'acquisto di Moise) un'operazione da applausi. Ed è giusto riconoscerlo. Rischiosa, certo, ma riuscita. Non a caso è stato l'unico giocatore negli ultimi anni col quale il club ha potuto realizzare una

Parola che non piace praticamente a nessuno (giustamente) ma dalla quale un club come la Fiorentina non può “scappare”. E' quella, in attesa che lo stadio rinnovato, l'unica via per generare profitti. Plusvalenze quindi, valorizzazione dei giovani cresciuti in casa e, va da sé, risultati sportivi. Questa è l'unica strada. Tanto banale, quanto semplice. Il problema è che nonostante fosse sempre stato evidente a chiunque conoscesse un minimo il calcio da queste parti hanno preferito vivere alla giornata salvo scordarsi che il pallone, come la vita, prima o poi presenta sempre il conto. E il bilancio presentato la settimana scorsa sta lì a dimostrarlo. La domanda è: e quindi?

E quella che può rivelarsi giusta

E quindi non si può far altro che sperare che il percorso avviato da Paratici porti il prima possibile a risultati concreti. Sul campo (e purtroppo in questa stagione sarà difficile ormai...) e fuori. Il cambio di prospettiva è sotto gli occhi di tutti, lo abbiamo descritto cento volte, ed è difficile negarlo. Sono arrivati (quasi) esclusivamente ragazzi giovani, e tutti con un enorme potenziale di crescita. Certo, esiste una componente di rischio. Perché se a fronte dei tantissimi soldi messi sul piatto non dovesse tornar nulla indietro allora i viola sarebbero davvero nei guai. Sinceramente però,

Per dar corpo a questo percorso però, e in attesa che dal settore giovanile escano (vedi Croci) altri talenti, da ora in avanti bisognerà aver la forza di dare continuità e stabilità. Trovare un fortissimo riferimento tecnico (leggasi allenatore) attorno al quale continuare a costruire e, con lui, andare avanti per quanto più tempo possibile. Del resto, basta darsi un occhio attorno (dal Psg in giù, passando per Arsenal, Inter, Como, Roma ecc...) per capire come la parola chiave per aprirsi le porte del successo sia (soprattutto) una: stabilità.