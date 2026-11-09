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Viola in Nazionale

Come in ogni sosta che si rispetti, anche in queste due settimane la Fiorentina fare i conti con l'assenza di alcuni dei propri tesserati che andranno in giro per il mondo per disputare le partite in calendario con le rispettive nazionali. Qui troverete il riepilogo dei impegni che coinvolgeranno i sette giocatori viola nelle prossime due settimane: nella sosta precedente erano otto, stavolta manca il croato Pongracic che è infortunato, mentre gli altri ci sono tutti e addirittura Njie è passato dall'Under 21 alla Nazionale maggiore della Svezia

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