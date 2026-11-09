Se per Paolo Vanoli, Christ Inao Oulai assomiglia a N'Golo Kantè (lui che lo ha visto da vicino al Chelsea), il paragone che a molti è balenato nella testa per Alieu Njie è quello con Rafa Leao. Lo stesso svedese ha dichiarato di ispirarsi all'ex Milan: "Leao è sicuramente una grande calciatore, ma io sono il giocatore che sono. A lui mi sono ispirato, io però voglio essere Njie e crescere ogni giorno". Un personaggio che sta trovando il suo autore, anche se il copione sembra tutto da scrivere.

Le prospettive

Concreto in area

Pensa Italiano...

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Njie si è imposto subito sulla fascia sinistra della Fiorentina., capace di combinare strappi col pallone, presenza in area, e disposizione al sacrificio. Gli americani direbbero un "freak of nature", un giocatore con una combinazione fisico-atletica rara. Naturalmente i paragoni rischiano sempre di essere fuori luogo, anche perché rispetto a Leao, l'ala viola sembra avere un atteggiamento diverso,. Certo, Leao ha una progressione palla al piede che raramente si è vista negli ultimi anni di Serie A, ma Njie sul lungo ha già dimostrato. Quello che stupisce è la sua voglia e determinazione negli ultimi metri.E pensare che Njie si era presentato a Firenze, quello contro il "suo" Torino, e poi con un palo clamoroso da vicinissimo col Como. In poche settimane, però, ha dimostrato che anche l'area può essere la sua casa. Difficilmente ci si sarebbe immaginati Njie come un giocatore in grado di segnare reti "sporche"., 3 gol diversi, nati dalla sua capacità di essere una minaccia negli ultimi metri. Con Pellegrino a distrarre le difese, vista la sua pericolosità aerea, Njie è spesso accoppiato con terzini di taglia inferiore. Non è di certo il primo esterno sopra il metro e ottanta in grado di sfruttare i cross.si è fatto apprezzare proprio a Firenze per questo, ma anche giocatori comee tanti altri, hanno fatto valere il loro dominio fisico. I margini di Njie sono davvero tutti da esplorare, eperché per adesso ci sono tante strade da percorrere. Quello che è certo, è che nella Fiorentina di Paolo Vanoli lo svedese è già un protagonista.Chiudiamo con un What If, visto che la Fiorentina in estate aveva scelto un'altra ala,. L'olandese è finito da Italiano, ma al Besiktas sta avendo poco spazio (chiuso ovviamente dall'ex Arsenal Trossard). Chissà che storia sarebbe stata con Poku al posto di Njie, ma intanto