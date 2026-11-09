Alieu Njie si sta prendendo la Fiorentina, e Vanoli so gode un giocatore con grandi margini di crescita
VIDEO VN - Di Dio: “Fiorentina in crescita? Ecco cosa mi aspetto e da chi”
Se per Paolo Vanoli, Christ Inao Oulai assomiglia a N'Golo Kantè (lui che lo ha visto da vicino al Chelsea), il paragone che a molti è balenato nella testa per Alieu Njie è quello con Rafa Leao. Lo stesso svedese ha dichiarato di ispirarsi all'ex Milan: "Leao è sicuramente una grande calciatore, ma io sono il giocatore che sono. A lui mi sono ispirato, io però voglio essere Njie e crescere ogni giorno". Un personaggio che sta trovando il suo autore, anche se il copione sembra tutto da scrivere.
Le prospettiveNjie si è imposto subito sulla fascia sinistra della Fiorentina. Un'ala moderna, capace di combinare strappi col pallone, presenza in area, e disposizione al sacrificio. Gli americani direbbero un "freak of nature", un giocatore con una combinazione fisico-atletica rara. Naturalmente i paragoni rischiano sempre di essere fuori luogo, anche perché rispetto a Leao, l'ala viola sembra avere un atteggiamento diverso, soprattutto senza palla. Certo, Leao ha una progressione palla al piede che raramente si è vista negli ultimi anni di Serie A, ma Njie sul lungo ha già dimostrato di essere una minaccia. Quello che stupisce è la sua voglia e determinazione negli ultimi metri.
Concreto in areaE pensare che Njie si era presentato a Firenze con un gol mangiato, quello contro il "suo" Torino, e poi con un palo clamoroso da vicinissimo col Como. In poche settimane, però, ha dimostrato che anche l'area può essere la sua casa. Difficilmente ci si sarebbe immaginati Njie come un giocatore in grado di segnare reti "sporche". Un colpo di testa sbucando sul secondo palo, un destro a giro ed infine un tap-in da pochi metri, 3 gol diversi, nati dalla sua capacità di essere una minaccia negli ultimi metri. Con Pellegrino a distrarre le difese, vista la sua pericolosità aerea, Njie è spesso accoppiato con terzini di taglia inferiore. Non è di certo il primo esterno sopra il metro e ottanta in grado di sfruttare i cross. Nico Gonzalez si è fatto apprezzare proprio a Firenze per questo, ma anche giocatori come Perisic, Kulusevski, Arnautovic e tanti altri, hanno fatto valere il loro dominio fisico. I margini di Njie sono davvero tutti da esplorare, e sarà interessante rispondere alla domanda: "che giocatore può diventare?" perché per adesso ci sono tante strade da percorrere. Quello che è certo, è che nella Fiorentina di Paolo Vanoli lo svedese è già un protagonista.
Pensa Italiano...Chiudiamo con un What If, visto che la Fiorentina in estate aveva scelto un'altra ala, Ernest Poku. L'olandese è finito da Italiano, ma al Besiktas sta avendo poco spazio (chiuso ovviamente dall'ex Arsenal Trossard). Chissà che storia sarebbe stata con Poku al posto di Njie, ma intanto Vanoli se lo gode.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Pressing, ritmo e irruenza: ecco Oulai. Nella sua partita c'è un dato clamoroso
Ultime notizie
De Gea, maledette uscite. Da Neville a Ten Hag, 9 anni di critiche pre-Fiorentina
Nazionali
Fagioli, senti Mancini: "Per adesso non ho un regista". Poi il ct incoraggia Croci
Ultime notizie
Cesari: "Bremer salvato dalla patch sulla manica". Il precedente in Monza-Juve
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti