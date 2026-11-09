Sui canali web di Tuttosport si racconta un brutto episodio avvenuto al termine di Fiorentina-Juventus. Stando a questa versione, il difensore bianconero Juan Cabal si sarebbe avvicinato al Parterre di tribuna per donare la propria maglia a un tifoso sugli spalti.

Questo avrebbe scatenato la reazione di alcuni tifosi della Fiorentina che avrebbero bersagliato Cabal con insulti e persino con lancio di oggetti, costringendolo ad allontanarsi. Pronto l'intervento del personale della sicurezza dello stadio Franchi per evitare ulteriori contatti ravvicinati e garantire l'incolumità del tesserato.

In basso il post di Tuttosport dai toni pesanti: "Ennesima vergogna becera e incivile a Firenze".

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