Il giornalista, Stefano Cecchi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della gara pareggiata ieri al Franchi dalla Fiorentina contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

"È da stamattina che vedo i tifosi juventini arrabbiati con l'arbitro, ed è bellissimo. Hanno anche ragione, visto Joao Mario ha colpito la palla con il braccio. Sono contento perché ieri la Fiorentina ha giocato da squadra vera, con tutti gli errori del caso, tra cui la sbavatura di Viery su Kolo Muani e quella di De Gea in occasione del secondo gol bianconero. Nonostante ciò, dal centrocampo in avanti ho sempre avuto la sensazione di poter fare male alla Juventus, e il finale in crescendo mi è piaciuto molto".

Vanoli

"Finalmente questa squadra sembra aver trovato il suo assetto definitivo: se riuscirà a solidificarsi e a sistemare qualcosina in fase difensiva, credo che risalire la china e chiudere nella parte sinistra della classifica diventi un obiettivo ampiamente alla portata in poco tempo. Davanti, d'altronde, la Fiorentina vanta una qualità immensa. Mister Vanoli non ha sbagliato nulla: non ha snaturato la squadra nemmeno con i cambi, anzi, l'assalto finale i viola lo hanno portato proprio dopo le cinque sostituzioni. Per quanto mi riguarda, si merita un bel 7 in pagella. So bene che non siamo di fronte a un tecnico di livello assoluto, eppure vedo una sorta di ingiusto accanimento per tutto ciò che fa. La condizione atletica di Pedro Goncalves è quella che è, e ci sarà pure stato un motivo se è stato tenuto in panchina fino ad ora. C'è un tempo per ogni cosa, e magari adesso è arrivato il momento di Goncalves e di Oulai, mentre un mese fa probabilmente non lo era. Voglio tanto a Vanoli perché ci mette l'anima per Firenze, perché non fa teorie filosofiche e non si vende per migliore di quello che è veramente".

Mastantuono?

"Può essere un genio in itinere. Di solito quel tipo di talento tende ad assentarsi durante la partita, lui invece è sempre dentro la gara. A volte si abbassa persino a centrocampo."