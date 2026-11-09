L'ex difensore viola Gianluca Comotto è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno parlando così del momento della Fiorentina:

"Il periodo della Fiorentina non è trascendentale, però stiamo vedendo un po' di continuità tra risultati e prestazioni. Il problema rimangono i gol presi, sempre da errori individuali. C'è da lavorare sulla concentrazione dei singoli e sulla paura di prendere gol. Quando difendi bisogna pensare sempre al peggio, ci può lavorare l'allenatore. La Juventus un tempo faceva molta più paura. La prestazione di ieri è stata appena sufficiente per i bianconeri. Mi ha dato l'idea di due punti persi per la Fiorentina, visto che i viola hanno giocato meglio. Il campionato italiano sta diventando più offensivo, ne giova lo spettacolo meno la fase difensiva".

De Gea?

"Il portiere insicuro alle spalle dà fastidio ai difensori, crea continui allarmi nella testa dei giocatori. Nelle uscite il portiere deve darti dei vantaggi. È normale il calo di De Gea vista l'età, secondo me serve un'alternativa valida che può sostituire una leggenda come lo spagnolo".