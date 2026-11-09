L'ex difensore viola Gianluca Comotto ha parlato della gara pareggiata dalla Fiorentina contro la Juventus e di David De Gea

Alessio Vannini
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Proviamo a marciare sul solco tracciato. Fiorentina divertente ma difesa problema vero

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L'ex difensore viola Gianluca Comotto è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno parlando così del momento della Fiorentina:

"Il periodo della Fiorentina non è trascendentale, però stiamo vedendo un po' di continuità tra risultati e prestazioni. Il problema rimangono i gol presi, sempre da errori individuali. C'è da lavorare sulla concentrazione dei singoli e sulla paura di prendere gol. Quando difendi bisogna pensare sempre al peggio, ci può lavorare l'allenatore. La Juventus un tempo faceva molta più paura. La prestazione di ieri è stata appena sufficiente per i bianconeri. Mi ha dato l'idea di due punti persi per la Fiorentina, visto che i viola hanno giocato meglio. Il campionato italiano sta diventando più offensivo, ne giova lo spettacolo meno la fase difensiva".

ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

De Gea?

"Il portiere insicuro alle spalle dà fastidio ai difensori, crea continui allarmi nella testa dei giocatori. Nelle uscite il portiere deve darti dei vantaggi. È normale il calo di De Gea vista l'età, secondo me serve un'alternativa valida che può sostituire una leggenda come lo spagnolo".

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