Il tocco di Bremer con la pare superiore del braccio sul gol del 2-2 in Fiorentina-Juventus ha acceso il dibattito: era da annullare oppure no? Del partito del no fa parte Graziano Cesari, il moviolista di Pressing su Mediaset, che ha analizzato così l'episodio:

Il brasiliano non è molto convinto dopo aver segnato, si copre la bocca e sussurra qualcosa. Prende la palla con la patch della maglietta sotto la spalla, a mezzo braccio. Impossibile vederlo dal vivo. La manica in questo caso "salva" la rete, "handball" in inglese si riferisce alla parte del braccio che sta sotto la manica.

Il precedente con McKennie

Una spiegazione curiosa, ma che viene da un'autorità arbitrale. E che soprattutto ha un precedente abbastanza recente: bisogna risalire al dicembre 2024, Monza-Juventus, e ripescare gli audio tra sala Var e arbitro su un tocco sospetto di McKennie in area bianconera.

Il Var dice: "Guardiamo come l'ha toccata a fine azione. Lui si abbassa per andare a cercare la palla, bisogna capire se è nella parte verde. Aspetta che la guardiamo. Guardiamo se colpisce la patch della Serie A e se la colpisce non è rigore. Ok la colpisce, check completato".

"C'è una green zone e una red zone", ha detto il componente della CAN Dino Tommasi a Open Var in quell'occasione. "La situazione è stata ben sottolineata dal Var e dall'assistente. La patch fa parte della green zone e quindi è giusto non concedere il rigore perché è considerato un colpo di spalla. Non c'è un'immagine chiarissima dell'impatto ed è stata elaborata bene dalla sala Var. Possiamo dire che è una situazione da 51-49%? Sì ma per intervenire serve un chiaro ed evidente errore".