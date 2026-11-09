La rete di Bremer avrà sicuramente rievocato qualche fantasma per David De Gea. Lo spagnolo tra i pali è stato uno dei migliori portieri al mondo si è contesto lo scettro di top mondiale. L'ex Manchester United però, non è mai stato uno "sweeper keeper", ovvero uno di quei portieri in grado di uscire lontani dalla propria area. Manuel Neuer è stato il primo, ma i vari Ter Stegen, Raya, Joan Garcia, hanno estremizzato il concetto.

Le critiche inglesi

Già ai tempi dello United, la stampa inglese aveva spesso messo in luce questa lacuna. De Gea nel 2022 era ultimo in Premier per(ovvero quando un portiere blocca o respinge un cross) sui traversoni, come certificato da The Athletic.

Nel lontano 2014 Gary Neville sosteneva che De Gea fosse già un grande portiere, e che la sua sfida fosse quella di diventare un portiere più coraggioso: "L'unico errore che ha commesso in tutta la stagione è stato contro il West Ham, quando è uscito e ha un po' scomposto su un cross. Quindi è probabilmente ancora l'aspetto del suo gioco in cui deve migliorare".

Nel corso degli anni è migliorato, soprattutto se si pensa ai suoi inizi, quando appena 20enne veniva bersagliato di cross dalle squadre inglesi, ma non è mai stato il suo punto di forza. Ten Hag in particolare non lo ha mai apprezzato per questo, sostituendolo con Onana nel 2023. La BBC nello stesso anno scriveva questo sull'ex Atletico: "Preferirebbe giocare più arretrato, a proteggere la propria porta, piuttosto che presidiare il limite dell'area di rigore. Ma questo non è il profilo del giocatore di cui Ten Hag ha bisogno." Un peso che per De Gea arriva da lontano.