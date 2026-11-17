Pierre-Emile Hojbjerg è uno degli obiettivi della Fiorentina in vista di gennaio. La sua è un'occasione di mercato, vista la difficile situazione di mercato del Marsiglia che ha bisogno di far cassa. Nonostante i 31 anni, l'ex Tottenham è ancora un trascinatore con la sua Danimarca.

Dopo aver segnato nel brillante 1-4 in Portogallo nella serata dedicata all'addio di Ronaldo alla Nazionale, Hojbjerg si è ripetuto stasera, contro la Norvegia. I danesi si sono portati sul 2-0 con Hojlund e proprio il capitano, vantaggio poi dimezzato da Haaland: il mediano sta lanciando chiari segnali, lui che è un leader nato, per il prossimo futuro della sua carriera.