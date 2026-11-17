Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas

Nord Sud Ovest Est e forse quel che cerco neanche c'è. Si potrebbe prendere in prestito l'immortale ritornello degli 883 — tornati di recente alla ribalta grazie alla serie tv Sky a loro dedicata — per descrivere il girovagare della Fiorentina sui sentieri del calciomercato in vista di gennaio. Perché viene spontaneo interrogarsi sul senso profondo delle manovre che vedono la dirigenza viola duellare a viso aperto con la Juventus per assicurarsi Pierre-Emile Hojbjerg. Perché in mediana, dopo un'estate di investimenti e conferme, la Fiorentina non ha certo lacune dal punto di vista numerico.

Quello del danese è un profilo che sul piano tecnico non si discute. Parliamo di un mediano di statura internazionale, intelligenza tattica superiore e doti da vero e proprio metronomo, capace di dettare i tempi della manovra ma soprattutto straordinario nell'arte del recupero palla e nel dare densità al reparto. Un'aggiunta di spessore assoluto, ci mancherebbe. Eppure, il rebus sorge spontaneo quando si analizza la composizione della mediana di Paolo Vanoli: una zona di campo dove figurano già Fagioli e Oulai — due elementi che il tecnico stima ma che al momento considera rigorosamente alternativi e non coesistenti —, senza dimenticare la presenza fisica di Ndour, di Brescianini e l'imminente rientro di Arthur Atta, pronto a rimettere piede in campo dopo il lungo stop.

E allora perché affondare il colpo proprio lì? La risposta potrebbe essere in una parola che alla Fiorentina sta mancando in questa stagione: la leadership. Hojbjerg, o chi per lui, porterebbe in dote quel carisma, quell'esperienza e quel temperamento da trascinatore che in troppe occasioni sono venuti meno nei momenti di sofferenza delle partite.

C'è però l'altro lato della medaglia. L'eventuale sbarco a Firenze del centrocampista danese spingerebbe forse ancora più verso la porta di uscita Nicolò Fagioli. Dopo l'estate complessa e il periodo di evidente flessione che lo sta vedendo finire troppo spesso nel mirino delle critiche, un ulteriore elemento di ingombro in cabina di regia finirebbe per ridurre ulteriormente i suoi spazi.