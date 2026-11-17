Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centrocampista e tecnico Michele Pazienza ha analizzato il momento vissuto dalla Fiorentina, soffermandosi in particolare su Nicolò Fagioli.

Analizzando il rendimento del centrocampista, Pazienza ha inquadrato la situazione come un crocevia decisivo per la sua carriera:

Quella di Fagioli è a tutti gli effetti l'ultima chiamata. Ci sta che sia arrivato in questa fase del suo percorso, in cui deve decidere cosa fare da grande. Le sue potenzialità sono enormi e le qualità le ha ampiamente mostrate, ma non riesce a trasferirle in campo con la necessaria continuità. Questo è lo step fondamentale per diventare un giocatore affidabile e che giustifichi l'investimento fatto. Finché mancherà questa costanza di rendimento, resterà il dubbio sul suo reale valore e sul rischio che il suo talento resti inespresso. Molto dipende dalla componente mentale e dalla personalità.