Michele Pazienza parla così di Fagioli e sul suo momento con la Fiorentina e con la Nazionale italiana
Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex centrocampista e tecnico Michele Pazienza ha analizzato il momento vissuto dalla Fiorentina, soffermandosi in particolare su Nicolò Fagioli.
Fagioli e l'esame della continuità
Analizzando il rendimento del centrocampista, Pazienza ha inquadrato la situazione come un crocevia decisivo per la sua carriera:
Quella di Fagioli è a tutti gli effetti l'ultima chiamata. Ci sta che sia arrivato in questa fase del suo percorso, in cui deve decidere cosa fare da grande. Le sue potenzialità sono enormi e le qualità le ha ampiamente mostrate, ma non riesce a trasferirle in campo con la necessaria continuità. Questo è lo step fondamentale per diventare un giocatore affidabile e che giustifichi l'investimento fatto. Finché mancherà questa costanza di rendimento, resterà il dubbio sul suo reale valore e sul rischio che il suo talento resti inespresso. Molto dipende dalla componente mentale e dalla personalità.
Sul piano tattico, l'ex centrocampista ha chiarito quale sia la collocazione ideale in mezzo al campo:
Il ruolo dipende sempre dalle richieste dell'allenatore. Può fare il mediano, il regista o la mezzala, ma bisogna capire che tipo di mezzala serve. Se chiedi a Fagioli di attaccare continuamente gli spazi e la linea difensiva avversaria, esci dalle sue corde. Se invece la squadra ha bisogno di palleggio, fraseggio e tempi di gioco, allora può agire benissimo sia da regista puro sia da mezzala di palleggio.
Su Ndour
La disamina si è poi spostata sugli altri interpreti della mediana, passando per il giudizio su Ndour e sulle scelte del tecnico viola:
Ndour non mi ha convinto del tutto quando ho visto la partita al centenario contro il Frosinone. Resta comunque un ragazzo giovane con margini di crescita evidenti, a cui va riconosciuto il potenziale. Tuttavia, comprendo le scelte e la fiducia incondizionata che Vanoli ripone in Ndour: il mister vede in lui qualità che gli altri centrocampisti in rosa non possiedono. Può inventarsi la giocata dalla distanza, la palla filtrante, garantendo fisicità e sostanza.
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