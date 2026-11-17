Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas

La sinergia tra Fabio Paratici e il Real Madrid potrebbe fruttare ancora positivamente per la Fiorentina. Secondo quanto riportato da TMW, il direttore sportivo gigliato può contare su un canale privilegiato con la dirigenza spagnola per quanto concerne la possibilità di rinnovare (ameno per un'altra stagione) il prestito di Franco Mastantuono.

La nuova formula

L'operazione sta soddisfacendo pienamente tutte le parti in causa. Paolo Vanoli dispone di un talento capace di accendere la manovra e decidere le gare con le proprie giocate, mentre i Blancos hanno individuato a Firenze l'ambiente ideale per garantire continuità e crescita al giovane fantasista.

Sebbene non esistano vincoli scritti per la prossima stagione, come ricostruito da TMW i contatti tra le due società sono costanti e c'è la volontà condivisa di prolungare la permanenza del calciatore in Toscana per un altro anno. A cambiare saranno però le condizioni economiche: Madrid non intende più concedere il giocatore in prestito secco contribuendo al pagamento dell'ingaggio. Seguendo una logica simile a quella adottata in passato con il Como per Nico Paz, il club spagnolo vuole iniziare a valorizzare finanziariamente il cartellino. Per confermare Mastantuono, la Fiorentina dovrà dunque presentare un'offerta per un prestito oneroso da circa due milioni di euro, inserendo eventualmente opzioni di riscatto e controriscatto a tutela dei madrileni.

Concorrenza

Se l'intesa tra i club appare tracciata, l'ago della bilancia resta la volontà diretta del classe 2007. Sempre secondo TMW, Mastantuono si è ambientato perfettamente a Firenze, stringendo un ottimo legame con lo spogliatoio, i dirigenti e l'intera piazza, ma non intende precludersi le ambizioni legate alla Nazionale argentina.

Proprio la necessità di restare sotto i riflettori del calcio internazionale renderà determinante il piazzamento finale della Fiorentina: restare a Firenze senza la vetrina delle coppe europee rappresenterebbe un freno per le sue prospettive. Il fantasista non ha alcuna fretta di sciogliere le riserve, consapevole che due o tre club di prima fascia - tra cui una società italiana - sono già pronti a garantirgli lo stesso stipendio accompagnato da un palcoscenico sportivo più prestigioso. Ogni decisione definitiva è rimandata alla primavera 2027, quando la classifica delineerà con chiarezza gli orizzonti europei dei viola.