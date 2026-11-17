Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas

La dirigenza viola continua a monitorare con grande attenzione i migliori prospetti del vivaio italiano e, in particolare, i talenti emergenti della propria regione. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, la Fiorentina ha messo nel mirino Edoardo Biondini, promettente centrocampista classe 2009 di proprietà dell'Empoli.

I numeri in prima squadra e la concorrenza in Serie A

Nonostante la giovanissima età, Biondini si è già ritagliato uno spazio importante tra i professionisti nella stagione in corso, accumulando 9 presenze in Serie B e 1 apparizione in Coppa Italia con la maglia azzurra.

Un impatto che ha inevitabilmente attirato le attenzioni di diverse società di massima serie. Oltre al club gigliato, infatti, sul giovane centrocampista empolese si sono già mosse con decisione Sassuolo, Bologna e Torino, pronte a darsi battaglia nei prossimi mesi per assicurarsi uno dei profili più interessanti della generazione 2009.