Una volta, ai tempi di noi boomer, andavano di moda i colmi del tipo “Lo sai qual è il colmo per un fotografo? Non avere obiettivi nella vita”. Si rideva con poco e la fantasia galoppava. Oggi vi domando: lo sapete qual è il colmo per una squadra di serie A? Spendere centinaia di milioni e lottare per non retrocedere. Quella squadra, purtroppo, è la Fiorentina.

Il bilancio al giugno scorso è pesantissimo, la perdita è di 136 milioni, una situazione non più sostenibile, con il fatturato in calo verticale e le spese in aumento esponenziale. E se è vero che Commisso ha ripianato con cento milioni, è altrettanto vero che di questo passo sarà molto complicato reggere al fair play finanziario e a tutti i suoi paletti, come hanno già evidenziato ampiamente quelli che sanno di economia. A queste spese, ovviamente, nel prossimo bilancio andranno aggiunte quelle faraoniche del mercato estivo scorso e le probabili e necessarie di gennaio per sistemare la squadra.

Leggendo il bilancio ci sono poi tante cose curiose come, ad esempio, la cessione di Mandragora al Torino per 250mila euro. Avessi saputo lo avrei comprato io. Un affare. E poi c’è il Viola Park che costa circa dieci milioni l’anno e le entrate sono dimezzate da circa due a circa un milione di introiti. Dopo l‘effetto curiosità non ci va più nessuno a organizzare feste ed eventi. Forse avevamo ragione, più e più volte abbiamo segnalato la debolezza della società e del management. Almeno il tanto criticato Joe Barone con i conti in regola ha centrato tre finali di coppa. Dopo il disastro. I soldi non sono i miei, lo so benissimo, se lo fossero avrei già chiesto spiegazioni e tagliato diverse teste. I soldi non sono i nostri, ripeto, e potremmo anche fregarcene.

Commisso ci mette i soldi, ma...

Joseph Commisso ha dimostrato di tenere molto alla Fiorentina, non farà mancare il suo sostegno, si sta svenando e tutti dovrebbero ringraziarlo a prescindere, ma ci sono delle regole che potrebbero condizionare pesantemente il futuro se i conti non torneranno presto sotto controllo e soprattutto se (lo speriamo) la Viola dovesse tornare nelle coppe. Ma la più amara delle constatazioni è un’altra:Almeno fosse stata costruita una squadra forte, competitiva. Forse questa lo diventerà, ma quando?

Lo so che certi discorsi ai tifosi interessano poco, da anni però sono fondamentali. Ricordate cosa diceva Della Valle? Era un grande imprenditore e aveva capito tutto. Lo stadio potrà portare risorse, ma non a breve. Possono aiutare solo i risultati sportivi, rientrare al più presto nel giro dell’alta classifica è fondamentale, ma la gestione societaria andrà comunque rivista e controllata.

Quattro partite per risalire la china

A proposito di risalita,. Lo so che tutte le partite sono difficili e queste a maggior ragione, ma una squadra con la qualità della Fiorentina, anche con i suoi difetti, a Monza e a Udine deve vincere, ma anche con il Cagliari e a Parma. Chiedo un miracolo?

No, semplicemente una netta inversione di tendenza che deve arrivare se si vuole evitare un’altra annata tragicomica. Qualcosa di più e di meglio s’è visto, cinque punti nelle ultime tre gare sono un segnale concreto, la crescita di alcuni giocatori da Njie a Pellegrino è evidente, e allora mi aspetto che queste due settimane di allenamento abbiano fatto crescere anche l’identità e la personalità. In particolare mi aspetto una crescita della fase difensiva, oltre che dei singoli difensori. Che poi è il problema dei problemi.

E allora pure a Monza spero ci sia Oulai davanti alla difesa, uno che fa grande pressing e si muove tantissimo per chiudere le linee. Ma non a scapito di Fagioli. E’ vero, in nazionale ha giocato malissimo, ma i belgi andavano a mille all’ora, non poteva essere la sua partita. La qualità di Fagioli, invece, ci deve essere contro squadre tecnicamente inferiori. Le sue giocate, le sue intuizioni, servono a mettere in moto la manovra offensiva. Vanoli gli trovi la posizione più giusta, ma in mezzo al campo ci deve stare la sua tecnica sposata al dinamismo e all'aggressività di Oulai.

E’ ovvio che il penalizzato potrebbe essere Goncalves, almeno dall’inizio è ancora presto per vederli tutti e tre assieme, il portoghese deve ancora crescere di condizione. Ma come detto mille volte, oggi si gioca in sedici, le partite vanno programmate in partenza, ma cambiate durante, possono diventare diverse, le soluzioni in panchina sono fondamentali. E presto tornerà anche Atta, forse disponibile già per essere convocato lunedì a Monza. Un rientro fondamentale, se è quello di Udine, ecco un centrocampista che sa costruire gioco, ma capace anche di aiutare nella fase difensiva. Nel 4-2-3-1 può fare il sottopunta, ma è un interno nel 4-3-3.

Vediamo cosa verrà fuori dai prossimi allenamenti, ma questa squadra costruita con poco equilibrio, deve avere nel Dna l’idea di fare la partita, di tenere palla e certi giocatori sono fondamentali.