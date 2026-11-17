La Juventus è interessata al centrocampista danese
VIDEO VN - Angeloni: "Paratici lo conosco da anni. Vuole investire sui giovani"
La Gazzetta dello Sport si sofferma su un intreccio di mercato che riguarda Napoli, Juventus e Fiorentina. Si parla infatti dell'interesse del Marsiglia per Anguissa che libererebbe Hojbjerg. Il centrocampista piace sia a Carnevali che a Paratici, che si sfideranno a gennaio:
L'ad bianconero Carnevali ha avuto eccellenti referenze su Hojbjerg anche da De Zerbi, suo maestro a Marsiglia. Mentre l'ex bianconero Fabio Paratici, ora ds della Fiorentina, ha condiviso parte dell'esperienza al Tottenham col mediano danese e dalla scorsa estate sta cercando di convincere il ragazzo a raggiungerlo a Firenze. A gennaio i viola sfideranno la Juventus per Hojbjerg.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Fagioli va rilanciato, ma assieme a Oulai. Commisso si svena, ora dategli una gioia
Rassegna stampa
Gazzetta: "Paratici sul colosso Neumann del Birmingham. Tiago Gabriel? Due ostacoli"
Rassegna stampa
CorFio: "Oulai e il mercato, Fagioli sfiduciato. Per 20mln la Fiorentina lo cede"
Rassegna stampa
Nazione: "Ok Atta, ma Vanoli rischia di perdere Ndour per Monza"
Rassegna stampa
Fagioli, parla il mentore: "Troppe pressioni, ne uscirà. Lui può fare questi ruoli"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti