La Fiorentina ha ripreso gli allenamenti lunedì pomeriggio al Viola Park, dopo la domenica di riposo concessa da Paolo Vanoli, in vista del posticipo del 23 novembre a Monza. L’attenzione è soprattutto su Cher Ndour, rientrato in anticipo dal ritiro dell’Under 21 per un problema alla caviglia. Il centrocampista continua ad allenarsi a parte e il protrarsi del lavoro individuale lascia aperti i dubbi sulla sua disponibilità. C’è ancora margine per recuperarlo e filtra ottimismo, ma per ipotizzare una maglia da titolare servirà che torni ad allenarsi con continuità insieme ai compagni.

Arthur Atta ha svolto anche lunedì soltanto una parte della seduta con il gruppo e prosegue il reinserimento graduale dopo il lungo stop. L’obiettivo resta la convocazione per Monza, con la possibilità di entrare a gara in corso. Vanoli deciderà in base alle risposte dei prossimi allenamenti e alle garanzie sul recupero del francese. Pongracic e Parisi sono invece ancora lontani dalla convocazione e proseguono i rispettivi percorsi di recupero.

Il gruppo si ricomporrà con il rientro dei nazionali. Nicolò Fagioli è atteso martedì al Viola Park, mentre mercoledì toccherà a Christ Oulai, Beto, Alieu Njie e Radu Dragusin. Nella stessa giornata è previsto anche il rientro di Franco Mastantuono, che per i tempi del viaggio potrebbe ripresentarsi al Viola Park giovedì. Con il gruppo più completo, Vanoli avrà un quadro più chiaro delle opzioni per la trasferta in Brianza. Lo scrive la Nazione.