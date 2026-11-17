Antonio Porta, vice allenatore della Cremonese di Fagioli nel 2021-2022, ha parlato al Corriere dello Sport e non ha dubbi sul suo recupero:

Le flessioni si hanno sempre, sono periodiche. Nicolò ha la personalità per uscirne velocemente. Non è semplice gestire le tensioni di Firenze e della Nazionale. Ma quando hai le qualità, ti riprendi sempre. A Cremona ha fatto il mediano nel 4-2-3-1, scambiandosi col trequartista durante la partita. Ha delle doti fisiche incredibili, se metallizzato può pure interdire