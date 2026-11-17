"A Cremona ha fatto il mediano nel 4-2-3-1, scambiandosi col trequartista durante la partita"
VIDEO VN - Alvini: "Vittoria con la Fiorentina? Importante ma io guardo avanti”
Antonio Porta, vice allenatore della Cremonese di Fagioli nel 2021-2022, ha parlato al Corriere dello Sport e non ha dubbi sul suo recupero:
Le flessioni si hanno sempre, sono periodiche. Nicolò ha la personalità per uscirne velocemente. Non è semplice gestire le tensioni di Firenze e della Nazionale. Ma quando hai le qualità, ti riprendi sempre. A Cremona ha fatto il mediano nel 4-2-3-1, scambiandosi col trequartista durante la partita. Ha delle doti fisiche incredibili, se metallizzato può pure interdire
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Fagioli va rilanciato, ma assieme a Oulai. Commisso si svena, ora dategli una gioia
Rassegna stampa
Gazzetta: "Paratici sul colosso Neumann del Birmingham. Tiago Gabriel? Due ostacoli"
Rassegna stampa
CorFio: "Oulai e il mercato, Fagioli sfiduciato. Per 20mln la Fiorentina lo cede"
Rassegna stampa
Nazione: "Ok Atta, ma Vanoli rischia di perdere Ndour per Monza"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti