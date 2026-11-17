Il Corriere Fiorentino si è sofferma su Nicolò Fagioli e sul futuro del centrocampista della Fiorentina. Per Fabio Paratici non è incedibile, anzi:

Sempre, e comunque, in contrapposizione con la crescita impetuosa di Oulai. E starebbe proprio qua, secondo chi lo conosce bene, parte della spiegazione. Come se Fagioli avvertisse la sfiducia dell’ambiente, la spinta perché il giovane ivoriano prenda definitivamente il suo posto e le voci sempre più insistenti sulla ricerca (verso gennaio) di un altro centrocampista centrale. Per questo Vanoli in pubblico l’ha sempre difeso: per tenerlo «vivo». Ma il calcio, si sa, non lascia troppo spazio ai sentimenti. E così, a gennaio, non ci sarebbe da sorprendersi se si tornasse a parlare di una possibile cessione. Anzi. Per la Fiorentina infatti è tutt’altro che incedibile e davanti a proposte concrete (la valutazione si aggira sui 20 milioni) sarebbe più che disposta a parlarne.