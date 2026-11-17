La prima soluzione è quella interna e la seconda può arrivare dal mercato, ma la certezza è che la Fiorentina debba tamponare "'emorragia difensiva" che ha portato i viola a subire ben 25 reti nelle prime 11 giornate. L'assenza in contemporanea di Ranieri e Pongracic non ha aiutato.

Ranieri era in panchina già con la Juventus e dovrebbe essere titolare a Monza, mentre il croato rientrerà a fine mese. I resto potrà farlo il mercato di gennaio con i primi nomi che sono già iniziati a circolare: uno è Phil Neumann, classe '97, tedesco ora al Birmingham dove sta facendo molto bene, anche grazie alla sua stazza fisica. Piede destro naturale, bravo nel gioco aereo, preciso tecnicamente, ha dimestichezza con il gol e quest'anno ha realizzato due centri.

È sempre stato titolare in Championship, 15 gare su 15. Giocatore simile per tackle e tiri respinti è Tiago Gabriel del Lecce. Più giovane di sette anni e superiore per duelli aerei vinti, ha due ostacoli: il primo è la concorrenza e il secondo è il prezzo, visto che la richiesta del Lecce è di almeno 25 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.