Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas

Non si dirada la nebbia attorno alle condizioni fisiche di Moise Kean. L'attaccante del Como ed ex centravanti della Fiorentina è fermo ai box da ormai un mese e, secondo le ultime indiscrezioni raccolte oggi dal quotidiano La Provincia di Como, il suo rientro in campo rischia di slittare ulteriormente.

Nuovi accertamenti medici

Nelle ultime ore il giocatore si sarebbe sottoposto a ulteriori visite specialistiche - alcune voci parlano persino di un passaggio al Pronto Soccorso - senza però che sia emerso con chiarezza se si tratti di una ricaduta o di una convalescenza più lenta rispetto alle previsioni iniziali. L'entità dell'infortunio resta avvolta dal riserbo assoluto.

I guai fisici dell'attaccante affondano le radici già nella sua precedente esperienza a Firenze. Kean era approdato sulle rive del lago portando con sé i postumi di un problema alla tibia che lo aveva già costretto a saltare diverse partite con la maglia della Fiorentina. Una criticità nota allo staff medico del Como, che al momento del suo ingaggio aveva predisposto protocolli e controlli mirati.

La situazione è poi precipitata durante la precedente sosta per le Nazionali, quando l'attaccante ha fatto rientro dal ritiro azzurro nuovamente infortunato. In quell'occasione sia l'allenatore Cesc Fàbregas sia il presidente Mirwan Suwarso avevano parlato apertamente di una problematica nuova, puntando il dito contro la gestione dello staff tecnico di Roberto Mancini, accusato di scarsa trasparenza sull'impiego del calciatore.

Slitta il rientro contro la Juventus

Ad oggi non esiste una diagnosi pubblica precisa né sulla natura del vecchio acciacco né sull'origine dell'ultimo stop. Nei piani iniziali dello staff tecnico lariano, Kean sarebbe dovuto tornare a disposizione per la fine di novembre, giusto in tempo per vivere da protagonista la sfida da ex contro la Juventus. Gli ultimi sviluppi clinici suggeriscono però molta cautela: i tempi di recupero sembrano destinati ad allungarsi ancora.