Nessun contatto tra Fiorentina e Real Madrid per Mastantuono: l'argentino resta in prestito secco fino a giugno, poi si deciderà.
Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas
Nonostante i rumor di mercato, non risulta alcun contatto tra la Fiorentina e il Real Madrid per modificare gli accordi legati al trasferimento di Franco Mastantuono. L'argentino classe 2007, arrivato a Firenze l'estate scorsa con la formula del prestito secco, continua la sua avventura in viola ma senza che le due società abbiano avviato colloqui per ridiscutere i termini dell'operazione.
Attualmente l'intesa in vigore prevede la permanenza del giovane talento in Toscana fino al 30 giugno 2027, senza alcun diritto di riscatto a favore del club viola. Per trattenere il giocatore oltre tale data, la Fiorentina dovrebbe necessariamente trovare un nuovo accordo con i Blancos. Tutto, dunque, rimandato all'estate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA