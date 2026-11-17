Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas

L'Italia Under 17 guidata dall'ex capitano gigliato Manuel Pasqual chiude al primo posto il Gruppo 10 del Round 1 di qualificazione all'Europeo di categoria, superando 1-0 i pari età della Francia ad Abovyan. A firmare il successo pesantissimo contro i transalpini è il centrocampista della Fiorentina Lorenzo Bernamonte, protagonista assoluto in una sfida che ha visto scendere in campo dal primo minuto tutti e tre i talenti viola chiamati in causa per la spedizione in Armenia. Oltre a Bernamonte, hanno giocato dall'inizio anche Barbone e Egharevba.

Dopo una prima frazione equilibrata in cui gli Azzurrini si erano resi pericolosi soprattutto con le iniziative di Michele Elena, la gara si è sbloccata in apertura di ripresa. Al 47', proprio su suggerimento di Elena, Lorenzo Bernamonte ha trovato la zampata vincente che ha piegato la resistenza francese. Una rete dal peso specifico enorme, arrivata al termine di una prestazione generosa in mezzo al campo in cui il numero 7 azzurro aveva già sfiorato il bersaglio al 22' del primo tempo, costringendo il portiere avversario a un intervento difficile. Nel finale di gara è poi salito in cattedra l'estremo difensore Filippo Rondelli, decisivo prima al 72' nel neutralizzare un calcio di rigore calciato da Bedja e successivamente bravo a respingere gli ultimi assalti transalpini fino al triplice fischio finale.