Fiorentina chiamata a una risposta netta e decisa, è il momento di dare gas

Un'indiscrezione destinata a scuotere la sessione invernale di calciomercato. Dalle pagine del prestigioso quotidiano olandese De Telegraaf arriva la notizia della prima mossa ufficiale del PSV Eindhoven per assicurarsi le prestazioni di Kevin De Bruyne già a partire dal mese di gennaio.

La proposta iniziale e la risposta del Napoli

Il club olandese ha rotto gli indugi presentando - secondo quanto riportato da Fabrizio Romano - una prima offerta formale alla dirigenza partenopea, mettendo sul piatto poco più di due milioni di euro per strappare il fantasista belga al Napoli. Una cifra che, allo stato attuale, non soddisfa le richieste economiche del club azzurro: la società di De Laurentiis valuta infatti il cartellino del giocatore con ben altre pretese e non ha alcuna intenzione di liberare il proprio fuoriclasse a condizioni economiche così ridotte.

L'apertura del giocatore e i contatti in corso

Nonostante la distanza tra domanda e offerta sul fronte dei club, la trattativa registra un'apertura significativa da parte del centrocampista. Kevin De Bruyne avrebbe infatti gradito la destinazione, dando il proprio via libera all'avvio dei contatti diretti tra tutte le parti coinvolte per esplorare la fattibilità dell'operazione.